Сегодня в Украине ожидается похолодание

В центральных и восточных областях на дорогах местами гололедица, передает ТСН.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в южной части северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура днем от одного градуса мороза до четырех тепла. В Карпатах около нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура +1...+3°С.

Во Львове также без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Днем 2-4 градуса тепла.

В Днепропетровске осадков не ожидают. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Местами гололедица. Температура +1...+3°С.

В Одессе без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Днем 2-4 градуса тепла.

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В Харькове без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Местами на дорогах гололедица. Температура +1..+3°С.

В Карпатах без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура днем от +2°С до -3°С. Высота снежного покрова на высокогорье Карпат составляет 13-35 см.

На высокогорье Закарпатья сохраняется умеренная лавинная опасность (ІІ степень), на высокогорье Ивано-Франковской области – незначительная лавинная опасность (I степень).