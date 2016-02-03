По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
09:40, 03 февраля 2016Общество
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Украинский гидрометеорологический центр объявил по Украине штормовое предупреждение.
По Украине снова объявлено штормовое предупреждение / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Синоптики прогнозируют, что сегодня днем в Украине, кроме южных областей, местами порывы ветра 15-20 м/сек.
Также в Киеве и местами по области порывы ветра 15-18 м/сек.
Ранее УНИАН сообщал, что 3 февраля в столице будет облачно с прояснениями, ожидается местами небольшой дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.
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