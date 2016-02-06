С 8 февраля во Львове и Луцке возобновляют обучение в школах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, рост заболеваемости в городе гриппом и ОРВИ пошел на спад, поэтому нет необходимости продолжать временное прекращение обучения в общеобразовательных учебных заведениях.

«Управление образования будет рекомендовать учебным заведениям уменьшить продолжительность весенних каникул с 7 дней до 4 дней. Соответственно, отработки учебных планов и программ будет рекомендоваться провести путем уплотнения материала или проведения дополнительных уроков. Окончательное решение будет принимать руководитель каждого учебного заведения отдельно. Он сможет эту информацию донести до школьной громады и, соответственно, каждая школа будет отрабатывать индивидуально. Управление образования не будет рекомендовать отработки по субботам», - отметила и.о. начальника управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганык.

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Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета, с 8 февраля 2016 года возобновляется учеба в школах и внешкольных учреждениях города Луцка. Руководителям школ и внешкольных учреждений поручено информировать педагогов, учащихся и их родителей о восстановлении обучения.

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Как сообщал УНИАН, временное прекращение учебного процесса во львовских школах продолжалось с 27 января по 5 февраля. В школах Луцка и Ковеля карантин был введен с 25 января.