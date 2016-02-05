В кабинете министра юстиции произошла потасовка: активисты увидели силовиков, разгонявших Майдан (фото, видео)
Активисты пытались сегодня попасть в часы приема к министру юстиции Павлу Петренко с требованием реформировать учреждения Пенитенциарной службы, в которых царит антисанитария и нечеловеческие условия содержания.
Собравшиеся так и не застали руководителя ведомства, сообщает LB.ua.
В министерстве сослались на то, что министр в составе правительства находится в Верховной Раде, пообещав, что он подъедет позже, но Петренко так и не появился. Вместе него к людям вышли его замы.
При этом в кабинете также находилось большое количество сотрудников полиции, среди которых активисты узнали силовиков, которые, по их словам, участвовали в разгоне Майдана.
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Одним из них оказался Вадим Гумен, а еще один - категорически отказался называть свое имя, и устроил потасовку, в том числе напав на корреспондента LB.ua.
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Представители министерства приняли обращение граждан и назначили каждой из групп отдельную встречу.
Активисты передали правоохранителям заявления на лиц, участвовавших в событиях на Майдане, а также на полицейского, который устроил потасовку.
Рятуючи ексберкутівця від кримінальної відповідальності, мусора побили журналістівОпубліковано Ганною Сіньковою 5 лютого 2016 р.