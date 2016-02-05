Массовую драку в Одессе с участием полицейских квалифицировали как хулиганство

В Одессе прокуратура открыла уголовное производство по факту массовой драки с участием полицейских в ночь на 5 февраля.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-служба прокуратуры Одесской области Инна Верба, по даному факту прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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«Сейчас проверяется информация о причастности к конфликту на Большой Арнаутской вблизи бара «Яхонт» сотрудников полиции. В настоящее время направлен запрос об истребовании информации с УВБ полиции», - отметила Верба.

Кроме того, прокуратурой назначено служебное расследование в органах полиции по факту указанного инцидента.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 февраля в центре Одессы произошла массовая драка с участием полицейских. В частности, как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, на ул. Большой Арнаутской произошла драка, в которой приняли участие двое патрульных полицейских, сотрудник одного из отделов Нацполиции города и двое таксистов. Сотрудники полиции задержаны. Таксисты с травмами госпитализированы.

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Предварительно установлено, что полицейские, принимавшие участие в драке, на тот момент не находились при исполнении служебных обязанностей.