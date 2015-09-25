В ходе массовой драки во Львове покусали полицейского

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

"На требования патрульных мужчины не реагировали, а при задержании оказали сопротивление. При этом одному патрульному разорвали китель, второго укусили за руку, еще одному разбили нагрудную камеру", - сказано в сообщении.

Львівські поліціянти отримали виклик про масову бійку на вулиці Левицького. Коли екіпаж приїхав за адресою, група з 15 л... Posted by Патрульна поліція України on 25 вересня 2015 р.

Массовую драку устроила группа из 15 человек, разделившаяся на две части.

Было задержано пять нарушителей, которых доставили в райотдел. Нескольких участников ожидает уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, новая патрульная полиция во Львове приступила к работе 23 августа.