Ткаченко о российском телепродукте в украинском эфире: Нам нужны собственные герои

Об этом сегодня заявил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко во время круглого стола в УНИАН на тему: «Будущее российского продукта на украинском телерынке».

"Российские производители кино и сериалов, создают их с использованием архетипов и образов новых героев новой России, которые направлены на то, чтобы вернуть величие России. Таким продуктом, все эти годы, они фактически формировали мировоззрение не только россиян, но и украинцев", - сказал Ткаченко.

По его словам, размещая такой российский продукт в своем эфире, мы продолжаем такую же идеологическую составляющую.

"Мы должны посмотреть на европейский опыт. Европейская практика – это практика квотирования и защиты европейского пространства. Перед нами стоит выбор – можем ли мы создать новый архетип, новые образы для Украины? Именно поэтому, мы создали сериал «Последний Москаль», снимаем историческую драму по роману Владимира Лыса «Век Якова», поэтому делаем фильм по роману Василия Шкляра «Черный ворон», - рассказал он.

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Генеральный директор «1+1 медиа» подчеркнул, что мы пытаемся перевести дискурс в другую плоскость - "нам нужны собственные герои, свои ідеологізми".

"Второй момент - экономический. Да, нам будет очень трудно снимать самостоятельно, потому что рынок не такой большой, как в России. Но мы должны сделать для себя выбор: либо мы снимаем не так дорого отечественное, но качественное, или мы продолжаем практику, когда дорогое российское ставится в эфир с попытками приуменьшить уникальную украинскую продукцию, на которую обычно есть меньше денег», - добавил Ткаченко.