"Укроборонсервис" застраховал работников в фирме Порошенко-Кононенко

Дочернее предприятие «Укроборонсервис» госкомпании «Укрспецэкспорт» 19 января внесло изменения в соглашение с ПАО «Страховая компания «Краина» про страховые услуги.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Первоначальная соглашение о добровольном медицинском страховании было заключено 20 октября 2014 г. на неопределенный срок. Тогда оно стоило 723 тысячи гривень.

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Согласно внесенным изменениям, на второй период застраховали 117 человек.

Общий страховой платеж за два периода составляет 1,59 млн грн., за второй – 823 тыс грн. Общая страховая сумма за два периода – 23,80 млн грн., за второй – 11,75 млн грн.

Никаких тендерных процедур в этом случае не проводилось.

Акционерами СК «Краина» являются инвестиционные фонды «Прайм эссетс менеджмент» президента Украины Петра Порошенко (49,9%), «ВИК» первого заместителя председателя парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко (фирма названа аббревиатурой сына нардепа – Виталия Игоревича Кононенко) и «СОВА» первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского (Свинарчука).

«Укроборонпром» с июля 2014 г. возглавляет Роман Романов. До назначения он руководил президентской избирательной компанией Порошенко по Херсонщине. Романов также торговал автомобилями «Хюндай», которые в Украине производит корпорация «Богдан» Гладковского, совладельцем которой раньше был Порошенко.

Первым заместителем Романова с августа 2014 г. был Сергей Пинькас. По его словам, в ноябре 2015 г. должность была ликвидирована, поэтому он уволился.

Напомним, нардеп от БПП Сергей Лещенко сообщил, что Пинькас в качестве «смотрящего» Кононенко претендовал на должность заместителя министра экономики. Министр Айварас Абромавичус рассказал, что ему звонили из Администрации президента с рекомендацией принять кандидата, но он отказался и решил уйти в отставку.

Отец Сергея Пинькаса – Владимир Пинькас в июле 2015 г. возглавил Херсонский государственный завод «Палада». До того он возглавлял управление Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области. Сейчас и. о. директора завода является Валерий Маломан.

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Кроме того, замдиректора ГП «Житомирский бронетанковый завод» является Михаил Мосин, который был осужден за служебный подлог, когда работал в Херсоне.

Родом с Херсонщины также заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по развитию Артур Херувимов.

Также на пост министра образования претендует нардеп от БПП Александр Спиваковский, на момент избрания – первый проректор Херсонского государственного университета.