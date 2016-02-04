Защита Савченко обнародовала перехваты разговоров главарей "ЛНР" о взятии летчицы в плен (видео)
Защита украинской летчицы Надежды Савченко обнародовала перехват разговоров по телефону между лидерами боевиков "ЛНР", которые обсуждают ее задержание.
Данные перехваты СБУ опубликовал адвокат Савченко Илья Новиков.
Так, появился разговор Болотова якобы с Павлом Карповым, помощником Суркова, в котором летчица узнала одного из своих похитителей.
Читайте также"Видел только по телевизору": Помощник Суркова отрицает причастность к похищению Савченко
Во время разговора Карпов интересуется национальность "снайперши". Болотов рассказывает, что Надеждой Савченко уже интересовалась "бабушка" (ФСБ).
На второй записи некий командир "взвода" Сергей докладывает Плотницкому о ходе боя 17.06.2014 года: в 10:46 сообщает о взятии в плен Надежды Савченко, которую потом обвинят в корректировке обстрела, случившегося в 11:40.
На третьей видеозаписи Болотов общается с журналистами, рассказывает, что боевики "ЛНР" взяли в плен женщину-снайпера, имея в виду Савченко.
Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Ильи Новикова, Карпов, опознанный как один из похитителей Савченко, является ключевой фигурой в принудительном вывозе украинской летчицы в Россию.
В свою очередь член общественной палаты Москвы и экс-сотрудник АП Владимира Путина Павел Карпов опровергает свое участие в операции по похищению украинской летчицы Надежды Савченко из Луганска в Россию.