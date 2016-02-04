Защита Савченко обнародовала перехваты разговоров главарей "ЛНР" о взятии летчицы в плен (видео)

Данные перехваты СБУ опубликовал адвокат Савченко Илья Новиков.

Так, появился разговор Болотова якобы с Павлом Карповым, помощником Суркова, в котором летчица узнала одного из своих похитителей.

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Во время разговора Карпов интересуется национальность "снайперши". Болотов рассказывает, что Надеждой Савченко уже интересовалась "бабушка" (ФСБ).

На второй записи некий командир "взвода" Сергей докладывает Плотницкому о ходе боя 17.06.2014 года: в 10:46 сообщает о взятии в плен Надежды Савченко, которую потом обвинят в корректировке обстрела, случившегося в 11:40.

На третьей видеозаписи Болотов общается с журналистами, рассказывает, что боевики "ЛНР" взяли в плен женщину-снайпера, имея в виду Савченко.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Ильи Новикова, Карпов, опознанный как один из похитителей Савченко, является ключевой фигурой в принудительном вывозе украинской летчицы в Россию.

В свою очередь член общественной палаты Москвы и экс-сотрудник АП Владимира Путина Павел Карпов опровергает свое участие в операции по похищению украинской летчицы Надежды Савченко из Луганска в Россию.