"Видел только по телевизору": Помощник Суркова отрицает причастность к похищению Савченко

"Я тысячу раз видел ее по телевизору, а вживую ни разу. К сожалению или к счастью. Так что ее заявление — это либо ошибка, либо вымысел, либо сознательная попытка ввести суд в заблуждение", - заявил Карпов, пишет Коммерсант.

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"Я сейчас затрудняюсь сказать, чем точно занимался именно в тот день 23 июня, но по моим ощущениям, меня в Луганске в тот период не было",— подчеркнул Карпов.

Как сообщал УНИАН, по словам адвоката Ильи Новикова, Карпов, опознанный как один из похитителей Савченко, является ключевой фигурой в принудительном вывозе украинской летчицы в Россию.