На Луганщине будут судить двух полицейских, независимо требовавших взятку от одного и того же подследственного

Как сообщает пресс-центр СБУ, в конце 2014 года правоохранитель работал над делом о мошенничестве. Непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого он оценил в 5 тысяч долларов.

Однако в марте 2015 года вымогателю стало известно, что от того же подследственного за эту же самую «услугу» требует взятку заместитель начальника городского отдела внутренних дел. Вскоре «конкурента» задержали сотрудники СБУ во время получения 60 тысяч гривен взятки.

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Узнав о судьбе своего коллеги, оперуполномоченный вернул 15 тысяч гривень, которые он успел получить от жертвы, и прекратил вымогательство.

В конце января 2016 года по материалам Управления СБУ в Луганской области прокуратура сообщила старшему оперуполномоченному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные материалы в отношении бывшего заместителя начальника горотдела, который получил взятку «на опережение», уже находятся на рассмотрении в суде.

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