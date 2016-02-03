Апелляционный суд Киева отказал председателю Печерского суда в изменении подсудности дела Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было объявлено сегодня в Апелляционном суде Киева.

Таким образом, обращение адвокатов Корбана об изменении ему меры пресечения, будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

Кроме того, следует отметить, что на сегодня назначено еще одно заседание в Апелляционном суде Киева по рассмотрению апелляции защиты Корбана на решение Днепровского суда о взятии его под стражу.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

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В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.