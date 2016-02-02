Житель Волыни, сбивший насмерть двух детей и скрывшийся, получил 10 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, 19 октября 2015 года 29-летний житель села Подкормилье Любешовского района, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, превысил разрешенную скорость движения и выехал на обочину, где совершил наезд на двух малолетних пешеходов, после чего скрылся с места происшествия.

Виновник ДТП своей вины не признал и в содеянном не раскаялся.

2 февраля приговором Любешовского районного суда Волынской области мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Читайте такжеВо Львове водитель сбил на пешеходном переходе двух школьников и скрылся с места ДТП

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2015 года в Любешовском районе Волынской области водитель иномарки в селе Зарудчи сбил двух школьников, которые двигались по обочине дороги навстречу автомобилю, и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП мальчик и девочка (оба 2008 г. р.) от полученных травм скончались в реанимационном отделении Любешовской центральной районной больницы.

Водителя задержали, медики констатировали содержание алкоголя в крови злоумышленника на уровне 2,9 промилле.