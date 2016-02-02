В Украине хватает запасов препаратов от гриппа - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

По его словам, запасов препаратов "Тамифлю" и "Реленца", которые нужны стране в соответствии с количеством людей с риском достаточно, и если в какой-то из областей произойдет превышение количества больных гриппом, то министерство сможет помочь из центральных запасов лекарств.

Квиташвили также предостерег украинцев от покупки и самостоятельного приема "Тамифлю".

"Это очень серьезный препарат, который может назначить для лечения только врач, и только в первые 48 часов заболевания и под постоянным наблюдением. Он не предназначен для профилактики, и самостоятельно им лечиться опасно", - отметил министр.

Он также добавил: "Этот препарат назначается только определенной категории людей со слабым иммунитетом, беременным, детям и людям с хроническими болезнями".

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Квиташвили также сообщил, что в Украине с самого начала сезона заболевания гриппом и ОРВИ (с октября 2015 года) этими болезнями переболели 3,2 миллиона человек.

Как отметил в свою очередь председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко, в области есть 90 упаковок "Тамифлю" и 480 упаковок "Реленца", что в настоящее время достаточно для лечения больных.

Как сообщал УНИАН, в стране по состоянию на 2 февраля из-за гриппа умерли 176 человек.