На Донетчине будут судить женщину, информировавшую МГБ ДНР" о дислокации сил АТО
На Донетчине будут судить местную жительницу, которая передавала террористической организации "ДНР" данные о дислокации и передвижении сил АТО.
Как сообщает прокуратура Донецкой области, установлено, что 52-летняя жительница Славянского района Донецкой области на протяжении июня-сентября 2015 года способствовала деятельности террористической организации "ДНР".
Женщина собирала данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории городов Николаевка, Славянск и Артемовск, и по телефону передавала их террористам.
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Следователи установили, что обвиняемая контактировала непосредственно с представителем так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР". Собранные информаторшей данные в дальнейшем использовались боевиками против органов государственной власти и воинских подразделений Украины, которые принимают участие в проведении АТО на Донетчине.
В ходе досудебного расследования женщина в содеянном призналась и способствовала раскрытию преступления. Сейчас обвинительный акт в отношении нее направлен в суд для рассмотрения по существу. Она обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации).
Информаторше грозит до 15 лет лишения свободы.