Адвокат анонсировал "сенсации" в деле Савченко: в них фигурируют фамилии, которые "ведут на самый верх РФ"

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

Он отметил, что до перерыва в заседании cуда Савченко подробно рассказала о событиях, которые происходили до 17 июня 2014 года, - момента ее попадания в плен и до того, как погибли российские журналисты, в причастности к убийству которых ее обвиняют.

«Она также рассказала о том, как происходил захват Крыма. Рассказала, как осуществлялись провокации российскими военными на военном аэродроме в Краматорске, о том, кем она была в «Айдаре». Каким было материально-техническое обеспечение «Айдара»», - сообщил адвокат.

Полозов также подчеркнул, что после перерыва в суде «будут обещанные сенсации, в том числе те, которые касаются похищения Надежды Савченко в Россию, личностей похитителей».

«Там есть новые фамилии, которые ведут на самый верх РФ», - сообщил он.

В настоящее время в суде объявлен перерыв до 14.00, сообщил Полозов в Twitter.

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Как сообщалось, 17 декабря 2015 г. Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 г. На следующий день, 18 декабря, Савченко объявила голодовку до конца судебного процесса.

Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

Сегодня в суде начался допрос украинской летчицы.