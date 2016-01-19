К Савченко в СИЗО вызывали врачей

Об этом сообщил в Твиттере один из ее адвокатов Марк Фейгин. "Вышел от Савченко из СИЗО-3. Были врачи, ей прокапали глюкозу дважды, она себя чувствует лучше. Передает всем привет", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, российский суд продлил арест Надежды Савченко до середины весны. В знак протеста против продления срока содержания под стражей украинка объявила в конце декабре 2015 года голодовку и уже потеряла 15 кг.