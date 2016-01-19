К Савченко в СИЗО вызывали врачей
16:27, 19 января 2016Общество
981
Украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко, которая продолжает голодать в СИЗО-3 в российском городе Новочеркасск, прокапали глюкозу.
REUTERS
Об этом сообщил в Твиттере один из ее адвокатов Марк Фейгин. "Вышел от Савченко из СИЗО-3. Были врачи, ей прокапали глюкозу дважды, она себя чувствует лучше. Передает всем привет", - написал он.
Читайте такжеРоссийский суд отказался изучать видеозапись задержания Савченко
Как сообщал УНИАН, российский суд продлил арест Надежды Савченко до середины весны. В знак протеста против продления срока содержания под стражей украинка объявила в конце декабре 2015 года голодовку и уже потеряла 15 кг.
Вышел от Савченко из СИЗО-3. Были врачи, ей прокапали глюкозу дважды, она себя чувствует лучше. Передаёт всем привет #FreeSavchenko
— Mark Feygin (@mark_feygin) January 19, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter