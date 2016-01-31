Суд смягчил меру пресечения подозреваемым в беспорядках под Радой
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения одесским свободовцам Константину Васильцу, Глебу Громову и Александру Станкову, которых подозревают в организации массовых беспорядков у Верховной Рады 31 августа 2015 года.
Об этом сообщает "Думская.net".
Васильцу и Громову домашний арест заменили личным обязательством (подпиской о невыезде), Александру Станкову вернули залог в размере 415 тысяч гривен и тоже отпустили под личное обязательство.
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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации произошли столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие пытались штурмовать ВР, бросали брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов
Бывшего народного депутата от ВО "Свобода" Сиротюка вместе с другими "свободовцами" подозревают в организации беспорядков возле парламента 31 августа. По решению Печерского райсуда с 4 ноября он находится под домашним арестом.