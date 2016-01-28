Во вьетнамском квартале Одессы в ходе рейда между бойцами "Альфы" и мигрантами произошли столкновения (фото, видео)

Об этом сообщает "Думская".

"Сотрудники Службы безопасности Украины, которые ищут доказательства противоправной деятельности мигрантов, в частности, осуществления ими незаконных валютных операций, действовали довольно бесцеремонно, врываясь в квартиры выходцев из Социалистической Республики. Были вскрыты даже те жилые помещения, хозяев которых не было дома", - говорится в сообщении.

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Вьетнамцы утверждают, что оперативники отбирали деньги и ценные вещи.

В ответ на действия СБУ жители перекрыли выезд из комплекса и начали бросаться на оперативников. Одному из протестующих "изрядно досталось от бойцов, его увезла "скорая", подчеркивает издание.

В настоящее время ситуация в ЖК "Лотос" стабилизировалась. Оперативные мероприятия завершены.