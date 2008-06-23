На шахте в Енакиево до сих пор ищут 12 горняков, исчезнувших 8 июня

На шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, исчезнувших во время аварии 8 июня.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, к аварийно-поисковым работам привлечены подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области и Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома: всего 117 человек и 27 ед. техники.

Группами психологического обеспечения МЧС ведется работа с семьями пострадавших горняков.

На месте события по расследованию причин и ликвидации последствий аварии работает Правительственная комиссия.

Как сообщал УНИАН, взрыв газо-воздушной смеси на шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области произошел в 5.00 8 июня на горизонтах 875-1000 м. В шахте работали 37 горняков. Спасены 24 шахтера, один горняк погиб, его тело было поднято на поверхность. В лечебные учреждения были госпитализированы еще 29 пострадавших вследствие аварии.