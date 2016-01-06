Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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"7-8 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и 8 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)", - подчеркивается в сообщении.