Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

14:25, 06 января 2016
Общество
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7-8 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и 8 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.

Фото УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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"7-8 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и 8 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)", - подчеркивается в сообщении.

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