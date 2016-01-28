Некоторым медиагруппам "очень удобно" вписать российский продукт в квоты европейского - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сюмар сказала в комментарии УНИАН.

Депутат напомнила, что в принятом в первом чтении парламентом законопроекте говорится о том, что европейским медиапродуктом может считаться медиапродукт, изготовленный в тех странах, которые подписали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании и взяли на себя обязательства соблюдать европейские стандарты в вещании.

“У нас сейчас существует ситуация, при которой российский продукт считается европейским, потому что якобы географически Россия, часть, попадает в Европу», - сказала депутат и добавила: “Мы говорим о том, что российский медиапродукт не может считаться европейским, потому что это абсурд, потому что это пропаганда”.

Депутат подчеркнула, что Россия не взяла на себя обязательства соблюдать европейские стандарты в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном вещании.

“Мы не можем, как страна, которая страдает от агрессии России, сегодня признавать этот продукт европейским и отдавать ему огромную квоту в украинских медиа”, - подчеркнула парламентарий.

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По ее словам, "некоторые медиагруппы, которые посчитали, что у них есть архивы старого российского “мыла”, и им очень удобно это вписать в квоту европейского продукта”. “Мы обманываем сами себя и зрителя, когда говорим, что это европейский продукт”, - добавила Сюмар.

Она подчеркнула, что не надо бояться снимать собственный медиапродукт, который будет стимулировать развитие телевидения и кинематографа.

По мнению депутата, этот законопроект во втором чтении может быть рассмотрен в парламенте через две недели.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства)» (№2766).

Тогда председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сюмар отметила, что на сегодняшний день "под европейскими программами в украинском законодательстве предполагаются программы европейского производства и российского производства".

"В этом законе мы предлагаем очень простую норму - чтобы считались европейскими украинские программы, программы действительно производства тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному вещанию", - сказала Сюмар. Она подчеркнула, что Россия эту конвенцию не ратифицировала, так как "не хочет брать на себя обязательства, которые берут на себя европейские вещатели, и воплощать их в жизнь". По словам Сюмар, "мы исключаем Россию из перечня фактически европейских вещателей в этом случае".