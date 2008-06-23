В Луцке состоялись Дни Ольштина

Жители и гости Луцка имели возможность ознакомиться с польской культурой и обычаями в рамках проведения Дней Ольштина.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Луцка Богдан ШИБА выразил надежду, что сотрудничество между городами-партнерами будет тесным и результативным.

В рамках Дней Ольштина музыкальный подарок горожанам презентовал польский коллектив «Izprezhdy Vika». Также они имели возможность познакомиться с польским искусством, культурой и гастрономией во время выставки художественной росписи ткани, художественной выставки и дегустации польских блюд в пивном ресторане «Бравый Швейк».

Для самых маленьких жителей города поляки презентовали кукольное представление. Завершил празднование концерт украинских и польских коллективов.

Справка УНИАН. Дни Ольштина в Луцке состоялись впервые, а в августе дни Луцка состоятся в Ольштине. Сотрудничество Луцка с польским городом Ольштин налажено с 1997 года.