В СБУ проверят версию о подготовке российскими спецслужбами терактов в Украине под прикрытием ИГИЛ

Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "112 Украина".

Так она ответила на вопрос, могли ли российские спецслужбы готовится к терактам в Киеве, "прикрываясь ИГИЛ".

"Мы проверим, конечно, эту возможную версию, и, конечно, что мы не оставим без внимания и это сообщение... Мы не оставим без внимания ни одну версию для того, чтобы не будоражить общественность", - заявила она.

По ее словам, ситуация находится под контролем и СБУ предупреждает все возможные диверсии.

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"Я думаю, что смысла подавать в суд на этот канал, который распространяет информацию о детях, которых мы едим, о снегирях, не имеет смысла. Но, мы работаем для того, чтобы наше общество не было напугано. Мы можем успокоить, что мы очень эффективно работаем, предупреждая все возможные диверсии, теракты, мы следим за ситуацией. Поэтому, я думаю, что не надо раздувать это сообщение, а надо наоборот успокоить людей, что все под контролем, все нормально", - отметила она.

Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию пропагандистского российского телеканала LifeNews о том, что сотрудники спецслужб РФ, получив данные о том, что группировка ИГИЛ готовит теракты в Украине, связались с СБУ.

При этом телеканал сообщал, что "несколько задержанных оперативниками ФСБ боевиков раскрыли имена своих соратников", которые готовят диверсии на территории нашей страны.

В СБУ назвали эту информацию фейком.