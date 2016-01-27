В СБУ назвали фейком "информацию" от пропагандистского канала LifeNews об угрозе терактов ИГИЛ в Украине

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"У нас нет никаких отношений со спецслужбами РФ, так что передавать они нам ничего не могли. Это фейк", - сказала Гитлянская.

Читайте такжеПропаганда РФ очень быстро объяснит путинскому большинству необходимость возвращения Донбасса Украине - Невзоров

Таким образом в ведомстве отреагировали на информацию пропагандистского российского телеканала LifeNews о том, что сотрудники спецслужб РФ, получив данные о том, что группировка ИГИЛ готовит теракты в Украине, связались с СБУ.

При этом телеканал сообщал, что "несколько задержанных оперативниками ФСБ боевиков раскрыли имена своих соратников", которые готовят диверсии на территории нашей страны.