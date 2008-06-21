Две из пяти женщин не могут найти работу, получив высшее образование

Две из пяти украинских женщин не могут найти работу после получения высшего образования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие выводы содержатся в докладе Европейского тренингового фонда “Переход от образования к работе в странах - соседях ЕС”.

“Сегодня система поощрения к трудоустройству является более благоприятной для мужчин, чем для женщин, и соответствующие органы власти в Украине должны обратить на это внимание для того, чтобы существующие ресурсы высококвалифицированных женщин могли быть использованы”, - заявила по этому поводу директор Европейского тренингового фонда Мюриель ДАНБЕР.

Согласно докладу фонда, две из пяти украинских женщин с высшим образованием покидают рынок труда в течение двух лет с момента получения высшего образования, в то время как 9 из 10 мужчин имеют работу. При этом мужчинам удается найти первую работу намного быстрее, чем женщинам.

Европейский тренинговый фонд – агентство ЕС, которое работает в Турине (Италия) и занимается развитием образовательных и тренинговых систем в странах - соседях ЕС.