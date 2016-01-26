На Сумщине осужден распространитель сепаратистских газет в приграничных городах

Как сообщает пресс-группа Управления СБУ в Сумской области, газеты и листовки с антиукраинскими материалами злоумышленник получал по почте из России и Беларуси от представителей леворадикальных партий.

Отмечается, что он распространял их в Конотопе и центрах приграничных районов - Белополье, Глухове и Путивле.

Читайте такжеСБУ помешала жителям сумского пограничья наслаждаться запрещенным телеканалом "Звезда"

25 января Белопольский районный суд признал пропагандиста виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой наказания на три года.

Читайте такжеСотрудники ФСБ пытались завербовать четырех жителей Сумской области