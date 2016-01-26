На Черкасщине загорелся городской автобус с 40 пассажирами: убежали, разбив окна (фото, видео)

12:22, 26 января 2016
Общество
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Сегодня в 7:50 в Смеле Черкасской области загорелся городской автобус ПАЗ, выполнявший рейс по маршруту №30 «Станция Шевченко – автостанция Смела».

смела паз автобус загорелся / youtube.com

Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области.

По словам водителя маршрутки, пожар начался, когда взяв пассажиров на остановке «стадион Авангард», он двигался по улице Богдана Хмельницкого. Именно в этот момент из моторного отсека неожиданно появился густой дым.

Остановив автобус, водитель попытался открыть дверь салона, однако, система открывания дверей не сработала, и салон, в котором находились 40 пассажиров оказался заблокированным.

Схватив углекислотный огнетушитель и открыв моторный отсек, водитель начал тушить огонь, охвативший двигатель.

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Несмотря на то, что салон начал заполняться дымом, люди не растерялись. Кто-то из пассажиров разбил четыре окна, и через эти отверстия, помогая друг другу, люди сумели покинуть задымленный салон.

Никто из пассажиров в результате возгорания не пострадал.

Отмечается, что автобус 2001 года выпуска.

Когда через 8 минут на место происшествия прибыл дежурный караул Смелянской пожарно-спасательной части, пожар, возникший вследствие короткого замыкания электропроводки, уже был ликвидирован водителем.

смела паз автобус загорелся / ck.mns.gov.ua
смела паз автобус загорелся / ck.mns.gov.ua

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