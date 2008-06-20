Васюник убеждает: нынешняя реформа в образовании - настоящий прорыв

Абитуриенты будут засчитываться в высшие учебные заведения на основании сертификата Украинского центра оценивания качества образования. В этом заверили ректоры во время селекторного совещания Министерства образования и науки относительно организации вступительной кампании в 2008 году.

Мероприятие состоялось под председательством вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА при участии министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА, директора Украинского центра оценивания качества образования Игоря ЛИКАРЧУКА, представителей министерств и ректоров всех высших учебных заведений Украины, сообщает пресс-служба вице-премьера.

В ходе селекторного совещания И.ВАСЮНИК отметил, что единственным критерием для вузов является сертификат. Исключением являются лишь те, которые требуют специфической подготовки абитуриентов (художественной, физической).

“Твердо заявляю: ни одно высшее учебное заведение не будет освобождено от обязанности выполнять четко определенные условия приема в вузы. Основной критерий приема — это сертификаты Украинского центра оценивания качества образования. Любые другие подходы противоречат потребностям общества и интересам государства”, - сказал И.ВАСЮНИК.

При этом он отметил, что до сих пор существуют препятствия на пути масштабной реформы. “В первую очередь, это сопротивление руководителей некоторых высших учебных заведений. Не все образовательные руководители еще готовы отбросить устаревшие схемы вступления, от которых кое-кто из них получал прямую выгоду. Поэтому мы слышим назойливые просьбы сохранить собственную систему отбора - дополнительного тестирования, собеседований, внутренние олимпиады и тому подобное”, - подчеркнул вице-премьер.

И.ВАСЮНИК убежден, что первый этап внедрения в Украине системы внешнего оценивания проведен успешно. Однако перед украинским обществом появился второй этап реформирования - вступительная кампания, которая также должна пройти честно, прозрачно и объективно.

“Нынешняя образовательная реформа - настоящий прорыв в общество равных возможностей, в котором доступ граждан к высшему образованию зависит от уровня знаний, а не от размера бумажника”, - отметил И.ВАСЮНИК. Как свидетельствуют результаты основной сессии внешнего независимого оценивания, 92% абитуриентов получили позитивные результаты, которые дают им возможность стать студентами высших учебных заведений страны. Только 7% абитуриентов указали на отдельные недостатки и просчеты в проведении внешнего независимого оценивания.

По мнению И.ВАСЮНИКА, качественное проведение второго этапа вступительной кампании может изменить распространенное общественное представление о приеме в вузы как о глубоко коррумпированном процессе. “Лишь в сочетании с прозрачной системой вступления внешнее тестирование может возобновить веру рядовых граждан в справедливость доступа к высшему образованию”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.