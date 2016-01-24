В Донецкой области СБУ раскрыла схемы хищения денег на восстановление региона

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что чиновники отдела образования одного из городов в Красноармейском районе перечислили коммерческой структуре почти 2 млн грн за строительство котельной и отопительных сетей для местной школы.

Согласно договору, бизнесмены должны были сдать объекты в эксплуатацию до конца прошлого года. Правоохранители во время проверки установили, что на сегодняшний день работы предпринимателями не выполнены.

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Во втором случае городу Родинское, которое подчиняется Красноармейскому горсовету, было выделено более одного миллиона гривен на капитальный ремонт кровель домов. Должностные лица коммунального предприятия перечислили 420 тыс. грн двум подрядным организациям за выполненные работы.

Сотрудники спецслужбы инициировали проверку, в ходе которой специалисты констатировали невыполнение утвержденного объема ремонтных работ.