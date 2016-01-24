В оккупированный Крым намерены направить миссию по правам человека

09:37, 24 января 2016
Общество
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Мониторинговые миссии Совета Европы по правам человека намерены оценить ситуацию в аннексированном Россией Крыму.

REUTERS

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Работаем с другом Ягландом (генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - Ред.) и его представителями для открытия оккупированного Крыма мониторинговым миссиям по правам человека", - написал Климкин.

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Ранее в 12-ом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорилось, что в Автономной Республике Крым, статус которой определен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262, жители продолжают подвергаться существенному ограничению их прав в связи с применением ограничительных правовых норм, наложенных на них Российской Федерацией.

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