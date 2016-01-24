В оккупированный Крым намерены направить миссию по правам человека

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Работаем с другом Ягландом (генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - Ред.) и его представителями для открытия оккупированного Крыма мониторинговым миссиям по правам человека", - написал Климкин.

Працюємо з другом @TJagland та його представниками для відкриття окупованого Криму моніторинговим місіям з прав людини @coe#CrimeaisUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 23, 2016

Читайте такжеВ оккупированном Крыму судят местного жителя, вывесившего флаг Украины над своим домом

Ранее в 12-ом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорилось, что в Автономной Республике Крым, статус которой определен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262, жители продолжают подвергаться существенному ограничению их прав в связи с применением ограничительных правовых норм, наложенных на них Российской Федерацией.