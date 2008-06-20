Довгий сказал, какая инфекция мешает работать депутатам

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ исключает возможность блокирования работы Киевсовета.

«В Киевсовете блокирование возможно только при одном условии: если депутаты Верховной Рады начнут вместо улицы Грушевского ходить на улицу Крещатик, - сказал О.ДОВГИЙ в эфире телеканала «Киев». – Если же депутаты ВР будут работать в парламенте, это позволит нам как депутатам Киевсовета конструктивно работать».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, вместе с тем, он выразил надежду, что новоизбранные депутаты сделали выводы и в дальнейшем не будут распространять «политическую инфекцию в зале пленарных заседаний, а будут работать над решением хозяйственных проблем города».

«Работа новой каденции Киевского горсовета радикально будет отличаться от предыдущей», - заверил О.ДОВГИЙ вчера в эфире телеканала НТН.

О.ДОВГИЙ предложил объединить предвыборные программы всех партий и блоков, которые прошли в Киевсовета, и начать реализовывать их для киевлян.

«Я хотел бы, чтобы мы взяли все без исключения предвыборные программы, объединили их в единую программу действий и все вместе, без большинства или оппозиции, независимо от политических цветов, поставили для себя один приоритет – выполнение поручений избирателей, взятых перед киевлянами обязательств. Мы должны начать работать как хозяйственный орган - ритмично и эффективно, чтобы каждый столичный житель видел результаты нашей работы», - сказал О.ДОВГИЙ.