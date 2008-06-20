Люди гибнут за металл: в Запорожье один убитый, один - раненый

В Запорожье в результате перестрелки один человек погиб и еще один был ранен.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, инцидент произошел накануне около 14.00.

«Причиной перестрелки стал конфликт бизнес-интересов. По предварительным данным, несколько месяцев назад одна из коммерческих фирм Запорожья, специализирующаяся на оказании посреднических услуг на рынке метала, заключила договор на поставку металлопродукции стоимостью порядка 65 тыс. грн. с ивано-франковской компанией. Заказ был оплачен, но покупатель получил некачественную металлопродукцию. Выяснения отношений между бизнес-партнерами длились коло трех месяцев, после чего, не сумев урегулировать конфликт, ивано-франковская компания пригласила для отстаивания своих интересов несколько запорожцев, связанных с криминалитетом. Накануне у сторон состоялась встреча на улице Косыгина в Шевченковском районе Запорожья. Разговор перерос в драку, а затем в ход пошло травматическое и огнестрельное (дробовое) зарегистрированное оружие. В результате инцидента один человек погиб, один попал в больницу с огнестрельным ранением», - сообщил собеседник агентства, отметив, что ряд участников конфликта задержаны, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.