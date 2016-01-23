Боевики на Донбассе создают "политическую систему" и готовятся к "выборам" – глава АТЦ

Террористические группировки "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе, называющие себя "республиками", создают политические системы, которые должны стать основными "провластными партиями". Именно за них население этих территорий должно будет голосовать в случае вероятных местных выборов.

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Об этом рассказал руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов, пишет ZN.UA.

Речь идет о так называемых общественных объединениях "Донецкая республика" и "Мир Луганщине", подчиняющихся главарям боевиков Александру Захарченко и Игорю Плотницкому.

По словам главы штаба АТО, принудительное вступление в эти организации является условием приема людей на работу, в частности это касается "госслужащих".

"При этом для создания видимости демократии на случай проведения местных выборов расширяется ряд фейковых и подконтрольных общественно-политических структур. Так, на территории "ДНР" уже функционирует "Республиканская партия Донбасса", общественные движения "Союз левых сил Донбасса" и "Союз добровольцев Донбасса". На территории "ЛНР" зарегистрированы организации "Луганский экономический союз", "Народный союз", "Луганский округ Донских казаков ВВД", "Фронт освобождения", "Единая русская земля", "Военное сообщество Луганщины", "Союз коммунистов Луганщины" и "Луганская гвардия". На базе бывших региональных ячеек КПУ созданы "Компартия ДНР" и "Компартия ЛНР", которые фактически подчиняются Коммунистической партии РФ", - подчеркнул Маликов.

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Глава АТЦ заявляет, что основными модераторами политических процессов на оккупированных территориях на сегодня являются спецслужбы Российской Федерации, а на соответствующие нужды используются, в частности, средства Януковича, Клименко и Захарченко, в свое время выведенные из Украины.