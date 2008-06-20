НКРЭ отложила "разбор полетов" с Укр-Газ Энерго до 1 августа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики обязала ЗАО "Укр-Газ Энерго" устранить нарушение лицензионных условий и правил в части превышения объемов поставок природного газа, предусмотренных лицензией, а также превышения предельного уровня поставок газа, которые может осуществлять лицензиат и его аффилированные компании.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение Комиссия приняла на своем заседании в четверг.

Как установило управление лицензионного контроля НКРЭ, по результатам проверки деятельности компании, в период 2007 г. - первый квартал 2008 г. "Укр-Газ Энерго" превысило объем поставок, предусмотренных лицензией. В частности, в первом квартале текущего года компания поставила потребителям 6,5 млрд. куб. м газа, превысив лицензионные объемы на 1,5 млрд. куб. м. Напомним, что лицензией компании был предусмотрен годовой объем на уровне 5,04 млрд. куб. м.

Кроме того, НКРЭ установило, что лицензиат превысил предельный уровень поставок газа, которые может осуществлять лицензиат и его аффилированные компании. В частности, тогда как по итогам 2007 года общее потребление газа на внутреннем рынке составило 63,7 млрд. куб. м, "Укр-Газ Энерго" поставила потребителям 23,8 млрд. куб. м. Таким образом, компания превысила 35%-ное ограничение на 2,46 процентных пункта (37,4%).

Своим распоряжением Комиссия обязала компанию устранить указанные нарушения до 1 августа текущего года, после чего будет назначена повторная проверка лицензиата на предмет выполнения компанией требований НКРЭ.