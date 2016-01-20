США заявляют о готовности помогать Украине в подготовке армейских спецназовцев

Об этом заявил командующий силами специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майор Грегори Ленгейл сегодня во время встречи с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко, сообщили УНИАН в пресс-службе Генштаба.

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Как отметили в ведомстве, в ходе встречи Муженко поблагодарил за поддержку, которую США оказывают украинской армии в создании новых для Украины Сил специальных операций. Он также выразил заинтересованность в привлечении иностранных советников и инструкторов к подготовке украинских специалистов Сил специальных операций.

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В свою очередь Ленгейл подчеркнул, что вскоре Украина будет иметь собственную систему подготовки войск специального назначения, опираясь на собственный боевой опыт и особенности своей страны, а США всячески помогать Украине в учениях и тренировках специалистов специальных операций.