На Винниччине открыли памятник жертвам Голодомора

В селе Сугаки Могилев-Подольского района состоялось открытие памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, священнослужитель освятил место установки памятника. Присутствующим были розданы ломтики хлеба. Свидетели тех трагических событий поделились своими воспоминаниями, отмечая, что память о Голодоморе 1932-1933 годов должна быть вечной. В свою очередь ученики Сугаковской ООШ выступили перед присутствующих с тематическими поэтическими эскизами и возложили цветы к памятнику.

В целом в Винницкой области в 1932-1933 гг. умерли около 1,7 млн. человек, из которых почти 0,5 млн. - дети. Это равняется нынешнему количеству населения в Винницкой области.