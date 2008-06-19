На Винниччине открыли памятник жертвам Голодомора
09:50, 19 июня 2008Общество
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В области умерли около 1,7 млн. человек
В селе Сугаки Могилев-Подольского района состоялось открытие памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов.
Как передает корреспондент УНИАН, священнослужитель освятил место установки памятника. Присутствующим были розданы ломтики хлеба. Свидетели тех трагических событий поделились своими воспоминаниями, отмечая, что память о Голодоморе 1932-1933 годов должна быть вечной. В свою очередь ученики Сугаковской ООШ выступили перед присутствующих с тематическими поэтическими эскизами и возложили цветы к памятнику.
В целом в Винницкой области в 1932-1933 гг. умерли около 1,7 млн. человек, из которых почти 0,5 млн. - дети. Это равняется нынешнему количеству населения в Винницкой области.
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