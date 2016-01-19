За последние два дня из снежных заносов освободили свыше 1,8 тысяч машин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге по ликвидации последствий непогоды на территории государства сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"По данным Укравтодора, на сегодняшний день в пяти областях, а это Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская, введено частичное ограничение движения для большегрузного транспорта, принимаются меры по ликвидации снежных заносов, вызванных сильным ветром", - рассказал Чечеткин.

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При этом он отметил, что "на протяжении 18-19 января проведена эвакуация из снежных заносов более 1800 автотранспортных средств".

Помощь была оказана примерно 3700 лицам.

Аварийные бригады облэнерго проводят работы по восстановлению энергоснабжения в 284 населенных пунктах, которые были обесточены на протяжении 18 января. По информации Минтопэнерго, до конца сегодняшнего дня энергоснабжение в указанных пунктах будет восстановлено.

Чечеткин отметил, что всего в ликвидации последствий непогоды на автодорогах общего пользования и за пределами населенных пунктов задействованы 2069 человек и 1789 единиц техники, и в том числе от ГСЧС задействованы 719 человек и 199 единиц техники, от Укравтодора - 1125 человек и 1500 единиц техники, от Укрэнерго - 225 человек и 83 единицы техники.

"Для ликвидации осложнений погодных условий в городах и населенных пунктах Украины привлечены 25 тыс. 400 человек и 3842 единицы коммунальной техники", - подчеркнул Чечеткин.