Фармацевтика должна перейти на международные стандарты качества

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию ускорит переход украинских фармацевтических предприятий на международные стандарты контроля качества лекарственных препаратов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса экспертов, проведенного киевским Институтом Горшенина.

В частности, член-корреспондент НАН Украины и Академии медицинских наук Украины, заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Национального медицинского университета имени им. А.А.Богомольца профессор Иван ЧЕКМАН отметил, что Украина движется в сторону Европейского Союза, уже присоединилась к Всемирной торговой организации, поэтому любые препараты следует рассматривать не только как лечебное средство, но и как товар. «Однако если украинская фармацевтическая промышленность не будет соответствовать международным стандартам, никто в Европе не будет покупать украинские лекарства», - считает И.ЧЕКМАН.

По его словам, переход на международные стандарты имеет, в первую очередь, положительное значение для самой Украины и для украинских пациентов. Покупая лекарства завода, который построил производство в соответствии с международными стандартами качества, украинцы могут быть уверенными в качестве этих медикаментов. Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья, медикаменты занимают 80% среди всех видов медицинской помощи. Поэтому ВОЗ и медицинские ассоциации разработали и продолжают усовершенствовать стандарты и рекомендации касательно качества медикаментов. «Это необходимо, так как лечебные средства низкого качества могут вызывать отрицательные последствия при лечении. Назначение при лечении более качественных препаратов, несомненно, будет способствовать повышению качества лечения различных заболеваний», - отмечает И.ЧЕКМАН.

В свою очередь заместитель генерального директора по производству Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» Александр МИХАЙЛИЧЕНКО напомнил, что на сегодняшний день в Украине уже существует первое производство лекарственных средств, изначально спроектированное и построенное в соответствии со стандартами GMP.

Он считает, что в нынешних условиях украинским фармацевтическим предприятиям необходимо как можно скорее переходить на международные стандарты контроля качества лекарственных препаратов.

«В условиях несоответствия требованиям международных стандартов украинской фармацевтической продукции будет очень сложно конкурировать с европейскими компаниями. Это особенно важно после вступления Украины в ВТО. Поэтому американская компания «Макс-Велл» проповедует международные стандарты качества на всех уровнях производства лекарственных средств. Созданный в Борисполе фармацевтический завод «Макс-Велл» являет собой образец того, как с первых шагов своего существования компания придерживается высочайших стандартов качества. Компания планирует до конца года учредить ассоциацию производителей фармацевтических препаратов, выпускающих продукцию по требованиям GMP», – отметил А.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Как сообщалось, 4 июня в Борисполе был открыт комплекс лабораторий контроля качества и центр фармацевтических разработок «Макс-Велл». Данный комплекс позволяет анализировать все параметры сырья и материалов для производства фармпрепаратов, а также изготовляемые из них лекарственные формы. Анализ проводится по целому спектру биохимических, физико-химических, биологических и микробиологических параметров.