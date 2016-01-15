"Признаков коррупции нет": СБУшники ездят на машинах "богатых" родственников - расследование

Об этом говорится сюжете проекта "Схемы".

Так, в ведомстве провели проверку после предварительного расследования журналистов, когда было задокументировано 11 машин класса "люкс" в автопарке Службы безопасности. Все 11 автомобилей оказались зарегистрированными на родственников сотрудников СБУ.

На вопрос о том, нашлись ли среди героев сюжета, снятого возле управления СБУ, коррупционеры, новый руководитель Главного управления СБУ в Киеве и области Степан Грещук ответил:

"Среди героев вашего сюжета, я хочу сообщить, по результатам служебной проверки из числа сотрудников Главного управления СБУ мы не нашли".

Кроме того, как отмечается, Грещук предоставил редакции "Схем" результаты служебной проверки.

Так, например, BMW X5 стоимостью от 70 до 100 тысяч долларов, которую использует сотрудник Керезвас, принадлежит его отцу.

«В объяснении господин Керезвас замечает: деньги на дорогой автомобиль были сэкономлены его семьей и им самим за последние несколько лет. Но почему тогда Керезвас исподтишка паркуется за квартал от работы?», - говорится в расследовании.

Авто BMW 318i пользуется сотрудник СБУ Кувачев, однако машина принадлежит его матери. Происхождение автомобиля сотрудник объясняет тем, что его отец более 15 лет работает за рубежом.

Сотрудник на имя Масендз также ездит не на своей машине. Lexus NX стоимостью от 50 до 70 тысяч долларов принадлежит матери работника СБУ. Сотрудник объясняет, что его родители имеют личное сельское хозяйство.

Сотрудник Елхин пользуется автомобилем матери - Infiniti.