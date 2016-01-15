В России утверждают, что задержанный украинский военный хотел навестить родных

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Задержанный пояснил, что прибыл на российскую территорию с целью посещения родственников, проживающих в Чертково. Пересечение границы в обход установленного пункта пропуска объяснил тем, что командование его части категорически запретило всем военнослужащим выезжать в РФ", — говорится в сообщении.

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Погрануправление РФ рассматривает вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

В сообщении отмечают, что украинская сторона ранее также сообщила, что начала по данному вопросу служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 13 января стало известно, что сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области задержали в населенном пункте Чертково военнослужащего ВСУ.