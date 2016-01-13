Российские пограничники задержали военного ВСУ
Сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области задержали в населенном пункте Чертково военнослужащего ВСУ.
В обласном погрануправлении заявили, что он незаконно находился на территории Российской Федерации, передает РИА Новости.
"Задержанный пересек государственную границу РФ вне установленного пункта пропуска, при себе не имел документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.
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Органом дознания погрануправления в отношении военнослужащего возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение режима государственной границы РФ".
Кроме того, рассматривается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".
Напомним, в начале сентября прошлого года российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Константин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.
По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.