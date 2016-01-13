Российские пограничники задержали военного ВСУ

В обласном погрануправлении заявили, что он незаконно находился на территории Российской Федерации, передает РИА Новости.

"Задержанный пересек государственную границу РФ вне установленного пункта пропуска, при себе не имел документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУ берегов оккупированного Крыма пограничники задержали судно с капитаном-украинцем

Органом дознания погрануправления в отношении военнослужащего возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение режима государственной границы РФ".

Кроме того, рассматривается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности по статье "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

Напомним, в начале сентября прошлого года российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Константин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.