В Альпах лавина накрыла группу школьников: двое погибших, среди них может быть украинец – СМИ

При сходе лавины на горнолыжном курорте Ле дез Альп погиб один подросток из группы школьников и гражданин Украины, который в нее не входил. Об этом со ссылкой на Le Figaro пишет "Дождь".

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В результате происшествия погиб 14-летний ученик, трое получили тяжелые ранения. Спасатели разыскивают остальных участников группы. Сейчас они числятся пропавшими без вести. Спасательную операцию проводят при помощи авиации.

Согласно данным полиции, которые приводит BFM, при сходе лавины погиб гражданин Украины. Отмечается, что он не был в составе группы школьников.

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Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле дез Альп, который находится в центре альпийского горного массива Уазан в департаменте Изер.