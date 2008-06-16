Будет ли обидчик Звягильского "харкать кровью и сидеть на нарах"?

Завтра Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины проинформируют Кабинет Министров Украины о результатах проверки факта угроз народного депутата Украины Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО по поводу его физической расправы с начальником Донецкого горного округа Госпромнадзора Юрием СКРИПНИКОМ.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель информационного центра Госпромнадзора Украины Андриан ГАЛАЧ. Он подчеркнул, что правоохранители могут применить все меры по безусловному соблюдению законодательства.

А. ГАЛАЧ напомнил, что такая агрессивная реакция Е. ЗВЯГИЛЬСКОГО была вызвана решением Госгорпромнадзора остановить добычу угля на шахте им. Засядько из-за грубых нарушений техники безопасности. По его словам, ничего подобного не было в аналогичных случаях остановки добычи на других шахтах. Так, А. ГАЛАЧ отметил, что, "например, шахту "Красноармейская-Западная" останавливали на четверо суток, там 7,5 тыс. тонн в сутки добывается угля, и если 1 тонна стоит около 800 грн., то порядка 50 млн. грн. добычи потеряла шахта, но там ни одного слова не было, никаких вопросов и претензий к инспекторам Госпромгорнадзора". "На этой шахте, наоборот, с благодарностью отнеслись, потому что, не дай Бог, случается авария, как минимум - теряется сразу два комбайна, как минимум - теряется угольный пласт и не известно, когда потом к нему можно подобраться", - заключил А. ГАЛАЧ.

Как сообщал УНИАН, председатель правления Совета арендаторов арендного предприятия "Шахта им. Засядько", народный депутат Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ угрожал физической расправой начальнику Донецкого горного округа, заместителю начальника Донецкого территориального управления Госгорпромнадзора Юрию СКРИПНИКУ.

По сообщениям Информцентра Госгорпромнадзора Украины, Госгорпромнадзор вынужден был обратиться в правоохранительные органы с просьбой обеспечить личную охрану Ю. СКРИПНИКУ в связи с угрозами расправы, поступившими лично от Е. ЗВЯГИЛЬСКОГО.

По информации Госгорпромнадзора, Е. ЗВЯГИЛЬСКИЙ сказал начальнику Донецкого горного округа Горпромнадзора следующие слова: "Будешь харкать кровью и сидеть на нарах".

Такие угрозы в адрес начальника Донецкого округа Госгорпромнадзора поступили сразу после запрета инспекцией Теруправления Госгорпромнадзора угледобычи в 18-й восточной лаве шахты им. Засядько.

Госгорпромнадзор акцентирует, что 14 июня Е. ЗВЯГИЛЬСКИЙ пригласил на предприятие начальника горного округа якобы для выяснения вопросов относительно возобновления работ на шахте. Однако, в присутствии директора шахты и инженерно-технических работников предприятия, Е. ЗВЯГИЛЬСКИЙ лично высказал начальнику округа угрозы и нанес оскорбления достоинства человека, угрожая лишением свободы и физической расправой.

В Госгорпромнадзоре также напомнили, что шахта им. Засядько - наиболее травмоопасным предприятием Украины. Ужасная статистик асвидетельствует о том, что здесь с 1999 года здесь было травмировано около 2000 горняков, в том числе 286 – смертельно.