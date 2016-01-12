Суд отказал в изменении меры пресечения "свободовцу" Швайке

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитала следственный судья Светлана Шапутько, таким образом не удовлетворив ходатайство адвокатов Швайки об изменении ему меры пресечения.

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"В удовлетворении ходатайства адвоката в интересах Швайки об изменении меры пресечения в виде залога на личное обязательство в отношении подозреваемого Игоря Швайки отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - заявила судья.

Как сообщал УНИАН, Швайку вместе с другими "свободовцами" обвиняют в организации столкновений возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

После принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание Верховной Рады, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

10 сентября Печерский суд отпустил Швайку на поруки народных депутатов.

30 сентября Апелляционный суд Киева принял решение содержать Швайку за решеткой до 4 ноября, определив размер залога в более чем 1,2 млн грн. В тот же день залог был внесен.

23 декабря 2015 года Печерский суд продлил меру пресечения Швайке до 23 февраля 2016 года.