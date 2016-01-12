После потепления на этой неделе в Украину постепенно вернется снежная зима

13 января в Украине ожидается незначительное похолодание, ночью ожидается +3-3 градуса, днем ​​0+5 градусов, на севере и в центре 0-3 градуса мороза, передает Opogode.ua.

Ночью мокрый снег пройдет на западе и севере, а в восточных областях и на юге - преимущественно дождь. В центральных областях - без осадков.

Днем небольшой мокрый снег - на западе и севере, на остальной территории - без осадков.

Местами ожидаются туманы, на дорогах усилится гололедица.

В западной части ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В северных областях ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем ​​от 3 градусов тепла до 3 мороза.

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В восточных областях ночью ожидается дождь, днем ​​преимущественно без осадков. Температура воздуха от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В южной части ночью ожидаются небольшие дожди, днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7, в Крыму 6-11 градусов тепла.

В Киеве 13 января ожидается небольшой мокрый снег. Ночью около нуля, днем ​​0-2 градуса мороза.

Ветер в Украине юго-западный, 5-12, местами порывы 15-18 м/с.