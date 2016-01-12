После потепления на этой неделе в Украину постепенно вернется снежная зима
Местами ожидаются туманы, на дорогах усилится гололедица.
13 января в Украине ожидается незначительное похолодание, ночью ожидается +3-3 градуса, днем 0+5 градусов, на севере и в центре 0-3 градуса мороза, передает Opogode.ua.
Ночью мокрый снег пройдет на западе и севере, а в восточных областях и на юге - преимущественно дождь. В центральных областях - без осадков.
Днем небольшой мокрый снег - на западе и севере, на остальной территории - без осадков.
Местами ожидаются туманы, на дорогах усилится гололедица.
В западной части ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов тепла до 3 мороза.
Читайте такжеСильнейшие дожди превратили улицы Мариуполя в реки (фоторепортаж, видео)
В восточных областях ночью ожидается дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В южной части ночью ожидаются небольшие дожди, днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7, в Крыму 6-11 градусов тепла.
В Киеве 13 января ожидается небольшой мокрый снег. Ночью около нуля, днем 0-2 градуса мороза.
Ветер в Украине юго-западный, 5-12, местами порывы 15-18 м/с.