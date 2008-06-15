В Севастополе открыли памятник Екатерине ІІ (фото)

В Севастополе открыли памятник российской императрице Екатерине ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия 3-метрового бронзового монумента, установленного на постамент поздним вечером 13 июня, началась в 7 часов утра (накануне вечером пресса была предупреждена о времени открытия скульптуры), и продолжалась где-то около получаса.

В мероприятии приняли участие 200-300 человек, активистов севастопольской общественной организации „Фонд имени Геннадия Черкашина”, депутатов городского совета, представителей казацких формирований Крыма, жителей города.

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ в интервью журналистам после открытия памятника сказал, что он сегодня „не хотел, хотя как странно, чтобы мы сейчас говорили о победе, о боях”. По его словам „сегодня мы открыли памятник Екатерине, основательницы Севастополя, и я считаю, что мы сделали серьезное дело, поскольку в результате всех этих действий, предпринятых Екатериной ІІ и ее сподвижниками, родился хороший город, который честно 225 лет служит Отечеству”.

Отвечая на вопрос, ожидается ли в дальнейшем “противодействие” памятнику Екатерине ІІ, В.САРАТОВ выразил надежду, „что не будет проблем. Там просто есть эти моменты, сложные, процессуальные. Я просто хочу объяснить вам, мы ничего не нарушаем” (речь идет о запрете суда устанавливать соответствующий памятник в городе – УНИАН). Во-первых, по словам В.САРАТОВА, горсовет не сам устанавливал памятник: устанавливала общественная организация „Фонд имени Геннадия Черкашина”, поскольку у нас нет бюджетных средств, а горсовет может устанавливать памятник только за бюджетные средства”. „То есть, - добавил председатель горсовета, - там было приостановлено действие одного решения горсовета, от 2008 года, а осталось решение горсовета от 2005 года, и горсовет Севастополя действует четко в рамках законодательства”.

По мнению В.САРАТОВА, тот факт, что памятник открыт в день святой Троицы - это хороший знак для города, для нашего государства”. По его словам „были сложности, были вопросы, но вы сегодня обратили внимание, что открытию памятника никто не мешал - собрались и открыли памятник”. В.САРАТОВ добавил: „Вот когда там что-то говорится о Севастополе, то я как председатель городского совета, делаю все для того, чтобы был гражданский мир”. По мнению председателя горсовета, необходимо понимать главное: „Мы все можем быть разными, мы все здесь вместе живем, нам необходимо обустраивать наш город, нам обустраивать наше государство, нам нужно понимать друг друга”.

Скульптор памятника - народный художник Украины, почетный житель Севастополя Станислав Чиж, несколько недель назад ушедший из жизни.