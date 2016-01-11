В Украине зарегистрировали более миллиона переселенцев

По состоянию на 11 января с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселены 1 млн. 14 тыс. 583 человека.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что, в частности, из Донецкой и Луганской областей переселены 992 тыс. 871 человек (за сутки – 2 человека), из Автономной Республики Крым и города Севастополь - 21 тыс. 712 человек, в том числе 166 тыс. 418 детей и 499 тыс. 630 инвалидов и лиц преклонного возраста.

«Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (247 тыс. 872 человека), Харьковской (209 тыс. 160 человек), Донецкой (116 тыс. 618 человек), Днепропетровской (86 тыс. 669 человек), Запорожской (67 тыс. 267 человек), Киевской (47 тыс. 819 человек) областях и в г. Киеве (39 тыс. 047 человек)», - говорится в сообщении.

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В то же время, меньше всего переселенцев зарегистрировано в Тернопольской (2 тыс. 729 человек), Черновицкой (2 тыс. 757 человек), Ривненской (3 тыс. 406 человек), Закарпатской (4 тыс. 058 человек), Ивано-Франковской (4 тыс. 069 человек) и Волынской областях (4 тыс. 504 человека).

В ГСЧС отмечают, что местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц.

«В данное время определено 659 объектов различной формы собственности, в которых возможно размещение 11 тыс. 178 внутренне перемещенных лиц», - добавили в ведомстве.