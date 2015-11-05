Факт рождения или смерти лица на временно оккупированной территории будут устанавливать за 24 часа - решение Рады

Верховная Рада Украина приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины» (№3171).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 300 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данный законопроект внесен на рассмотрение парламента правительством Украины и входит в пакет законопроектов, касающихся обязательств Украины по либерализации визового режима с ЕС.

Проектом закона Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой статьей 259-1, которой предусмотрено, что заявление об установлении факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой, может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд за пределами территории Украины независимо от места проживания заявителя.

Заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано любым лицом в суд за пределами этой территории Украины.

Изменениями предусмотрено, что дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины будут рассматриваться в течение 24 часов со дня поступления соответствующих заявлений в суд.

Комментируя эту норму проекта закона, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что такой срок является достаточно коротким, и в результате суды не будут успевать принимать решения. По его словам, целесообразно на эти цели было бы отвести 2-3 дня. Он добавил, что эта норма должна быть изменена при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Проектом закона также вносятся изменения в статью 367 ГПК, которыми предусмотрено немедленное исполнение решения суда по делам об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины.