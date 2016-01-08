Замгендиректора телеканала ATR заявил о нападении на него в Киеве
Группа неизвестных молодчиков пыталась напасть на заместителя гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев и крымскотатарского активиста Сейт-Бекир Сулейманова.
Об этом сам Муждабаев сообщил на своей странице в Facebook.
Это случилось в четвер вечером в помещении крымскотатарского кафе Musafir Kiev в Киеве.
"Группа посетителей кафе спортивного телосложения в количестве 5 человек, спровоцировав конфликт на бытовой почве, начала нецензурно оскорблять нас, угрожая физической расправой и применением огнестрельного оружия после того, как мы выйдем из кафе или найдя нас позже", - пишет Муждабаев.
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"Нанеся несколько незначительных ударов, эти люди вышли из помещения и скрылись в неизвестном направлении. Опасаясь приведения угроз физической расправы в исполнение, мы с Сейт-Бекиром вызвали полицию Киева", - добавляет он.
По словам Муждабаева, существует видеозапись инцидента в кафе.
Журналист подчеркнул, что "никакого политического подтекста в этом инциденте нет".
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"Да, и, предваряя вопросы, это были не крымские татары", - также отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранне ATR опубликовал видео штурма силовиками участников блокады Крыма.
Позже Муждабаев разместил пост с фото предполагаемых автомобилей напавших на них людей.