Замгендиректора телеканала ATR заявил о нападении на него в Киеве

Об этом сам Муждабаев сообщил на своей странице в Facebook.

Это случилось в четвер вечером в помещении крымскотатарского кафе Musafir Kiev в Киеве.

"Группа посетителей кафе спортивного телосложения в количестве 5 человек, спровоцировав конфликт на бытовой почве, начала нецензурно оскорблять нас, угрожая физической расправой и применением огнестрельного оружия после того, как мы выйдем из кафе или найдя нас позже", - пишет Муждабаев.

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"Нанеся несколько незначительных ударов, эти люди вышли из помещения и скрылись в неизвестном направлении. Опасаясь приведения угроз физической расправы в исполнение, мы с Сейт-Бекиром вызвали полицию Киева", - добавляет он.

По словам Муждабаева, существует видеозапись инцидента в кафе.

Журналист подчеркнул, что "никакого политического подтекста в этом инциденте нет".

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"Да, и, предваряя вопросы, это были не крымские татары", - также отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранне ATR опубликовал видео штурма силовиками участников блокады Крыма.

Позже Муждабаев разместил пост с фото предполагаемых автомобилей напавших на них людей.